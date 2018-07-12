Сельхозпредприятие Россонского района уклонилось от уплаты Br170 тыс. налогов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственное предприятие Россонского района уклонилось от уплаты Br170 тыс. налогов за 2011-2015 годы, сообщили БЕЛТА в КГК.

Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований вскрыты махинации в бухгалтерском учете сельхозпредприятия. Так, по госпрограмме устойчивого развития села с 2011 года государство поддерживало данное предприятие и дотировало приобретение минеральных удобрений, запчастей, горюче-смазочных материалов. Но на предприятии в бухгалтерском учете финансовую поддержку отражали как собственные средства, что снижало налоговую нагрузку.

Во время проверки установлено, что бюджетные деньги, за которые приобретались товарно-материальные ценности, были отражены в бухгалтерском учете предприятия с нарушением налогового законодательства. Поэтому в налоговую инспекцию предоставлялись декларации с недостоверными сведениями. В итоге за 2011-2015 годы умышленно было не уплачено в бюджет Br170 тыс., а с учетом сборов и пени это Br221,9 тыс.

В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Устанавливаются все виновные лица. Ущерб государству предприятие погасило.-0-