20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийного дачного вора задержали в Мостовском районе: вырученные деньги он спускал на ставках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1972 года проживал в горпоселке Россь Волковысского района, однако промышлял кражами из нежилых домов в разных районах Гродненской области. "Начал свою деятельность в Свислочском районе. По предварительным данным, мужчина в разных деревнях из пяти нежилых домов выносил лом цветных металлов, самовары, сервизы, проводку", - отметили в пресс-службе УВД. Когда злоумышленник понимал, что на его след могут выйти правоохранители, он перебирался в другой район.

Всего на его счету более десяти подобных фактов. Задержали же мужчину в Мостовском районе: он шел по дороге, а мимо проезжал сотрудник милиции, знавший приметы подозреваемого.

Как оказалось, вырученные от сбыта краденного деньги мужчина тратил на ставки в букмекерской конторе.

Сейчас по статье "кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый и ранее был судим за подобные преступления: на его счету несколько краж из магазинов.-0-