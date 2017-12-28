Серийного квартирного вора задержали в Барановичах

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудники милиции задержали серийного квартирного вора, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Сотрудники взвода патрульно-постовой службы милиции Станислав Астроух и Сергей Фурса несли дежурство на железнодорожном вокзале Барановичи-Полесские. Их внимание привлек мужчина 1955 года рождения. Как выяснилось, неработающий брестчанин находится в розыске по подозрению в совершении краж в областном центре. Мужчина неоднократно проникал в квартиры жителей Бреста и похищал деньги.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст.205 (кража) УК. Он задержан.-0-
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