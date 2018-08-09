СК: добытые доказательства подтверждают факты для возбуждения дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добытые доказательства подтверждают факты для возбуждения дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.

Во время проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа", подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, - отмечается в сообщении. - Кроме того, с учетом установленных обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по статье “Бездействие должностного лица”. Она признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей".

В Следственном комитете подчеркнули, учитывая активное содействие Марины Золотовой расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. После проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил уголовное дело по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков. Во время проверки сотрудники МВД выявили многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является агентство.-0-