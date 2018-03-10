СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий", сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног в соцсети Facebook, сообщает БЕЛТА.

"С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствием проводится осмотр места, сбор, фиксация следов", - написала Татьяна Белоног.

Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, проинформировала официальный представитель УСК по Минской области.-0-

Поиски в шахте "Беларуськалия" продолжаются, дополнительной информации нет - МЧС По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.