СК возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении стрелявшего по милиционерам жителя деревни Бобровичи Ивацевичского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Уголовное дело возбуждено по п.10 ч.2 ст.139 УК (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 п.1,10 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). "Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Проводится осмотр, фиксация вещно-следовой информации", - проинформировал Дмитрий Иванюк.
"В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза", - добавил он.
Как сообщалось, сотрудники Ивацевичского РОВД сегодня проводили рейд в деревне Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один - 1995 года рождения - ранен.
Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан.-0-
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