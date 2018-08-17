СК возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении стрелявшего по милиционерам жителя деревни Бобровичи Ивацевичского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело возбуждено по п.10 ч.2 ст.139 УК (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 п.1,10 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). "Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Проводится осмотр, фиксация вещно-следовой информации", - проинформировал Дмитрий Иванюк.

"В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза", - добавил он.

Как сообщалось, сотрудники Ивацевичского РОВД сегодня проводили рейд в деревне Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один - 1995 года рождения - ранен.

Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан.-0-

Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции "По предварительным данным, 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов", - проинформировали в Следственном комитете.

Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района задержан "Спецоперация завершена. Сельчанин, открывший стрельбу, обезврежен. Задержан. Сейчас с ним работают сотрудники следственно-оперативной группы", - проинформировали в ведомстве.