29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался один из пострадавших при взрыве на заводе "Алкид" под Минском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО "Алкид") в д.Королев Стан Минского района. "Один из работников, находившийся в больнице в тяжелом состоянии, скончался", - проинформировала Татьяна Белоног.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан "Пострадали 4 человека, все они доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. Два пациента в тяжелом состоянии находятся в ожоговой реанимации", - сказали в пресс-службе.

Следователями и экспертами при осмотре изъяты фрагменты проводников, пробы готовой продукции и иные материалы. По постановлению следствия проводятся экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, пожарно-техническая, взрывотехническая, строительно-техническая. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Как сообщалось, утром 22 мая в здании предприятия произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение рядом находящихся транспортных средств. На момент взрыва в производственном помещении были работники. Четверых мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.-0-