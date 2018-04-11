11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП на трассе М1, где погиб дорожный рабочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обстоятельства смертельного ДТП с участием легкого автомобиля, трактора и автопоезда устанавливает Минский районный отдел Следственного комитета. "Следователями совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом управления ГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, также были зафиксированы показания участников, изъяты объекты, предметы и иные вещественные доказательства. Следствием назначен ряд экспертных исследований, - рассказала Татьяна Белоног. - По результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса". Граждан, которые располагают сведениями о ДТП, просят обратиться в Минский РОСК по адресу: Минск, ул. Скрыганова, 4, или по телефону 8 (017) 302-54-69.

Как сообщалось, авария произошла 10 апреля около 11.20 на 365-м км автодороги М1 (Брест - Минск - граница Российской Федерации). Автомобиль "Пежо 406", за рулем которого был 26-летний житель Смолевичского района, ехал в сторону Бреста. При пересечении автодороги МКАД - Новый Двор - Михановичи - Пятевщина он врезался в трактор, который в это время ехал в попутном направлении по укрепленной асфальтобетонной обочине с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета, был обозначен знаками "Дорожные работы" и "Объезд препятствия". На этой технике 49-летний работник ДЭУ-5 РУП "Минскавтодор-Центр" работал на очистке прикромочного лотка. В результате столкновения "Пежо" отбросило влево по ходу движения транспортных средств, а после на трактор и легковушку наехал грузовой автомобиль "Форд". Жертвой ДТП стал водитель трактора, который от полученных травм скончался на месте. Водитель "Пежо" с телесными повреждениями доставлен в медучреждение.-0-