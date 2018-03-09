9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служебная собака обнаружила насвай в сугробе. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Утром 7 марта оперативники наркоконтроля областного милицейского управления совместно с коллегами из Центрального РОВД Гомеля задержали мужчину, который подозревался в хранении и реализации некурительного табачного изделия насвай. В начале февраля он уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.16.10 КоАП.

Милиционеры владели информацией, что 26-летний житель Гомельского района прибыл на рынок "Центральный" не с пустыми руками. Однако при задержании при нем находилось незначительное количество насвая. Большую часть он спрятал в снегу, но где именно, говорить отказался. К поиску схрона подключили милиционера-кинолога вместе со служебной собакой по кличке Дора. Собака взяла след и привела оперативников к сугробу. Раскопав снег, сотрудники нашли два целлофановых пакета с зеленым веществом внутри.

Общий вес изъятого некурительного табачного изделия составил 2,18 кг. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП и наложен административный арест сроком на 15 суток.-0-