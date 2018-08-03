Смертельное ДТП в Орше: микроавтобус не уступил дорогу мопеду

3 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше при столкновении с микроавтобусом погиб водитель мопеда, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Смертельная авария произошла сегодня в 14.15 на пересечении улиц Могилевская и Дубровенская. Автомобиль "Рено" при повороте налево не уступил проезд мопеду "Дельта", который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате столкновения водитель мопеда 1958 года рождения погиб на месте происшествия.

Уточняются другие обстоятельства ДТП.-0-