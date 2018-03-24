Состояние пострадавших во время обрушения здания в Станьково удовлетворительное

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пострадавших во время обрушения здания в деревне Станьково Дзержинского района находятся в удовлетворительном состоянии. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Мужчины после происшествия были доставлены в Дзержинскую городскую больницу. Один из них получил перелом голени и ему сделана операция, врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Не подтвердился диагноз черепно-мозговой травмы у второго человека.
Как сообщалось, 23 марта в 15.53 спасатели получили сообщение о взрыве и обрушении здания в деревне Станьково. В результате взрыва стены и конструкции строения сильно повреждены. Как сообщили в МЧС, в здании, которое арендовал предприниматель, производились химические вещества, применяемые для дезактивации и чистки бассейнов. Причина ЧП устанавливается.-0-
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