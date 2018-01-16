Сотрудники ГАИ помогли замерзающим в автомобиле женщинам и детям

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем сотрудники ГАИ помогли замерзающим в сломавшемся автомобиле женщинам и детям, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

15 января примерно в 23.45 сотрудникам УГАИ УВД Гомельского облисполкома поступило сообщение о том, что на трассе под Гомелем заглох автомобиль "Фольксваген", его пассажирам нужна помощь. Спустя полчаса сотрудники Госавтоинспекции были на месте происшествия. Там выяснилось, что машина не заводится. Пассажиры и водитель транспортного средства - 4 женщины и двое детей - сильно замерзли.

Инспекторы усадили людей отогреваться в служебную машину, а сами оперативно устранили неисправность в машине. После этого всех участников инцидента и транспортное средство доставили по месту жительства женщины-водителя в деревню Березки Гомельского района.-0-