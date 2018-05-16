Сотрудники ОМОНа задержали гомельчанина, ранившего трех милиционеров

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОНа задержали гомельчанина, который ранил трех милиционеров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Мужчина 1994 года рождения находился в розыске. Он был осужден судом Железнодорожного района Гомеля 4 апреля 2017 года по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) и по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств) к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Сотрудники милиции УВД Гомельского облисполкома проводили оперативные мероприятия по установлению места нахождения гомельчанина. Накануне, 15 мая, оперативники нашли мужчину. В 23.40 в областном центре, в троллейбусе №20, стоявшем на остановке "Универмаг "Гомель", были предприняты действия по его задержанию. В ответ злоумышленник оказал сопротивление и нанес правоохранителям ножевые ранения различной степени тяжести.

"Сотрудников оперативно доставили в больницу скорой медицинской помощи, где были проведены операции. В настоящее время они госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное", - сказал Виталий Пристромов.

Нападавший был обезврежен и задержан во время дальнейших разыскных мероприятий.-0-