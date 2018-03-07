Стали известны подробности ЧП с гибелью девочки на Западной Двине в Новополоцке

7 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Следователи Новополоцкого городского отдела Следственного комитета проводят проверку по факту гибели на Западной Двине в Новополоцке ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Сообщение о том, что малолетний ребенок провалился под лед на реке Западная Двина поступило в Новополоцкий ГОВД 6 марта в 15.45.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что две девочки 10 и 12 лет гуляли по берегу реки Западная Двина вблизи улицы Парковой. Во время прогулки они вышли на лед реки. "Лед треснул, и 10-летняя девочка провалилась в воду. Вторая в это время сняла свою куртку и бросила ее в воду, пытаясь спасти находящуюся в воде подругу. Видя, что течение относит ребенка от берега, 12-летняя девочка позвала на помощь рыбаков. Спасти ребенка не удалось, т.к. ее затянуло течением под лед", - рассказала Светлана Сахарова. 12-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли рюкзак, принадлежащий 10-летнему ребенку, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Согласно имеющимся данным, семья, в которой проживала 10-летняя девочка, характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится.

Следователи обращают внимание взрослых: проведите беседу с детьми об опасности, которая подстерегает на водоемах при выходе на тонкий лед. Нельзя выходить на лед для фотографирования - это может привести к трагедии! -0-