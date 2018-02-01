1 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Струя горячей воды с паром попала в лицо работнику промывочно-пропарочной станции в Новополоцке. По данному факту проводится проверка, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел 27 января. Работник станции, которая относится к Витебскому отделению Белорусской железной дороги, промывал вагон-цистерну с помощью подключенного к аппарату высокого давления шланга с пистолетом. В какой-то момент 25-летний парень выпустил пистолет из рук, и струя воды с паром ударила ему в лицо. Мужчина самостоятельно добрался до фельдшера и был госпитализирован.

"Новополоцкий ГОСК по данному факту проводит проверку. После осмотра места происшествия следователями изъята документация на предприятии, в том числе табель учета рабочего времени, журнал инструктажа, назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказала Светлана Сахарова.

Мужчина находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь.-0-