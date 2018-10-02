Суд в Солигорске приговорил наркоторговцев к срокам до 14 лет лишения свободы

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес приговор в отношении пяти фигурантов уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств - опия и маковой соломы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Обвиняемыми по ч.3 ст.328 УК признаны пять человек. Продавцы - мужчина и женщина - получили максимальное наказание - 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и 13 лет общего режима с конфискацией соответственно. Еще одна женщина признана виновной в незаконном с целью сбыта хранении наркотических средств и приговорена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Те, кто приобретал и хранил наркотики, получили 2 года 6 месяцев колонии строгого режима и 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Некоторые обвиняемые пройдут принудительное лечение от наркомании и хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

В Светлогорске летом 2017 года правоохранители задержали мужчину-наркомана, у которого нашли пакетики мака. Как показала экспертиза, мак был с наслоением опия и пыльцой маковой соломы. Через задержанного удалось выйти сначала на местную жительницу - продавца наркотика, а затем по цепочке и на других сбытчиков. Один из обвиняемых объявлен в розыск.-0-