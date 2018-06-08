Суд вынес приговор минчанину, который поджег себя и друга ради видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении минчанина, который поджег себя и друга на Немиге в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Молодого человека признали виновным в причинении менее тяжких телесных повреждений и хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Инцидент произошел в октябре 2017 года на Немиге. Один экстремал поджег себя и друга с его согласия на глазах у очевидцев ради эффектного видео. Затем парни побежали к Свислочи. Однако трюк не удался - оба получили ожоги, их госпитализировали.-0-