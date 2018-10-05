Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время - КГБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Первые дела пойдут в суд через неделю-две, сказал Валерий Вакульчик. В СИЗО КГБ на данный момент остаются 10-20 человек, остальным мера пресечения изменена.
В СИЗО пока находится, в частности, бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. Свою вину признали все задержанные, подчеркнул Валерий Вакульчик.
Он добавил, что КГБ представил в Совмин предложения по повышению прозрачности системы госзакупок.
Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий был задержан и помещен под стражу за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники. Суммы взяток варьировались от $2,5 тыс. до $10 тыс.
Среди задержанных также генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, который получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор "нужных" поставщиков медицинской продукции.
Кроме того, 23 июня при получении очередной взятки в $5 тыс. с поличным задержан директор ОАО "Экзон" Валерий Васкевич, который длительное время получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее $25 тыс.
Все фигуранты дела многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-разыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок.-0-
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