Тело пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в водоеме под Витебском

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили сегодня в водоеме у заброшенного овощехранилища под Витебском, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Житель Витебска Владимир Санько пропал в ноябре прошлого года. "Поисковые и разыскные мероприятия продолжались. Сегодня в поиске было задействовано около 30 человек - сотрудники Первомайского РОВД, УВД, МЧС, военнослужащие внутренних войск в/ч 5524. С воздуха предполагаемый квадрат поиска был обследован с помощью квадрокоптера. При осмотре территории заброшенного овощехранилища за агрогородком Октябрьская военнослужащий в водоеме обнаружил тело. Прибывшие на место водолазы извлекли его", - проинформировали в УВД.
В кармане был обнаружен паспорт на имя Владимира Санько и мобильный телефон. Тело доставлено в морг для опознания и установления причин смерти.
Как сообщалось, мужчина 10 ноября около 19.00 ехал на автобусе №29 в сторону микрорайона Медцентр, где вышел на конечной остановке. После этого его видели в районе автостоянки по ул. П.Бровки. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.-0-
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