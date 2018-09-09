Тело военнослужащего Гродненского гарнизона нашли в лесу

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий Гродненского гарнизона покончил с собой. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
"8 сентября около 18.00 в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий 1991 года рождения прослужил около 16 месяцев.
По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.
По факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.
Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.-0-
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