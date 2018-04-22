Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 21 апреля на дороге Минск-Могилев, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП произошло на 20-м километре автодороги. Водитель за рулем автомобиля "Ленд Ровер", двигаясь в направлении Могилева, на полосе торможения столкнулся с автомобилем "Мазда", в результате чего тот выехал в левую крайнюю полосу, где в свою очередь столкнулся с двигающейся в попутном направлении машиной "Мерседес-Бенц".

В результате ДТП пассажир автомобиля "Мерседес", а также два пассажира "Мазды" получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение. По этому факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам, а также к тем, кому что-либо известно об этом происшествии или кто располагает записями с видеорегистраторов, с просьбой обратиться по телефонам 8-017-229-06-26, ‭+375 (29) 195-23-00‬.-0-