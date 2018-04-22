Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 21 апреля на дороге Минск-Могилев, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
ДТП произошло на 20-м километре автодороги. Водитель за рулем автомобиля "Ленд Ровер", двигаясь в направлении Могилева, на полосе торможения столкнулся с автомобилем "Мазда", в результате чего тот выехал в левую крайнюю полосу, где в свою очередь столкнулся с двигающейся в попутном направлении машиной "Мерседес-Бенц".
В результате ДТП пассажир автомобиля "Мерседес", а также два пассажира "Мазды" получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение. По этому факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам, а также к тем, кому что-либо известно об этом происшествии или кто располагает записями с видеорегистраторов, с просьбой обратиться по телефонам 8-017-229-06-26, +375 (29) 195-23-00.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN