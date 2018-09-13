13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое россиян продавали в Гомеле сувенирные ложки и монеты под видом антикварных, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Троица пыталась продать сувенирную продукцию под видом предметов антиквариата из серебра. "Потенциальным покупателям они рассказывали историю, что все досталось в наследство от деда и прадеда. Таким образом они продали пять монет и две ложки за Br200 при реальной стоимости сувенирных изделий одной монеты и ложки 50 и 80 российских рублей соответственно", - рассказали в УВД.

Задержали россиян оперативники отдела уголовного розыска ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля. Милиция просит пострадавших от недобросовестных продавцов, а также тех, кто владеет другой информацией о действиях задержанных, сообщить по телефонам: +375256709296, +375232633725 или по телефону 102 в ближайший отдел внутренних дел. В УВД обратили внимание, что россияне, 2002, 1983 и 1978 годов рождения, приехали в Гомель в конце августа на "Ладе-Калине" светло-красного цвета с регистрационным знаком Е704МР134RUS.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома