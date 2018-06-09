9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Труп женщины обнаружен в Светлогорске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местную телекомпанию "Ранак".
Мертвую женщину без одежды обнаружил велосипедист, когда около пяти часов утра 8 июня ехал через Октябрьский микрорайон. Тело лежало возле дома №41 А.
Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.-0-
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