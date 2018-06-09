9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Труп женщины обнаружен в Светлогорске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местную телекомпанию "Ранак".

Мертвую женщину без одежды обнаружил велосипедист, когда около пяти часов утра 8 июня ехал через Октябрьский микрорайон. Тело лежало возле дома №41 А.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.-0-