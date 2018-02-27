Учредитель фирмы в Витебске на махинациях с карт-счетами получил более Br259 тыс.

27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Россиянин, учредивший фирму в Витебске, подозревается в лжепредпринимательстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В январе 35-летний житель Санкт-Петербурга, действуя в группе по предварительному сговору с иными лицами, зарегистрировал в Витебске общество с ограниченной ответственностью. При регистрации фирмы видом ее деятельности было указано предоставление жилья на выходные дни и краткосрочные периоды проживания, а директором назначено подставное лицо.

После открытия расчетного счета в одном из банков областного центра он получил платежный терминал, с помощью которого возможно проводить платежи по банковским платежным картам без их физического наличия. За два дня в феврале через данный терминал прошло более 30 незаконных транзакций по переводу денег с различных карт-счетов на текущий счет общества на общую сумму более Br259 тыс. Сотрудники банка среагировали на подозрительные операции с использованием платежных инструментов и реквизитов фирмы и заблокировали расчетный счет.

В отношении мужчины Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.234 УК (лжепредпринимательство с получением дохода в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают потерпевших - владельцев банковских платежных карт, банками-эмитентами которых, предположительно, являются страны Европы, США, Российская Федерация.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-