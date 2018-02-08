8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о серии изнасилований и убийстве в Полоцке и Новополоцке направлено в областной суд, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

В Генпрокуратуре изучили дело и направили его в Витебский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемыми признаны четверо мужчин, все уроженцы Полоцкого района 1964, 1965, 1981, 1983 годов рождения, ранее судимы. "В разном сочетании и за вычетом отдельных составов им инкриминируется ряд изнасилований, насильственных действий сексуального характера, похищений человека, разбойных нападений, хулиганств, покушений на некоторые из названных преступлений. Двум из четырех фигурантов также предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими ответственность обстоятельствами", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Расследованием уголовного дела занималось главное следственное управление Следственного комитета. "Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", - добавили в Генпрокуратуре.

Завершено расследование дела о серии изнасилований и убийстве в Полоцке и Новополоцке "Основные действующие лица дела - двое мужчин с разницей в возрасте в 17 лет, которые познакомились в 2000 году. Старшему на тот момент уже было больше 35, второй только недавно отметил совершеннолетие", - проинформировали в СК.

Обвиняемые действовали по проверенной схеме. Руководитель группы регулярно покупал нейролептики, которые оказывают быстрый и ярко выраженный седативный эффект, усиливающийся, если их употреблять со спиртным. "Согласно плану лекарство должно было обеспечить беспрепятственное вступление в интимную связь с жертвами. Для этого обвиняемые знакомились на улицах с женщинами. Угощали их спиртными напитками или кофе с заранее подмешанным антипсихотическим препаратом. Когда потерпевшие оказывались в бессознательном состоянии, обвиняемые перевозили их, как правило, в квартиру в Новополоцке, где совершали изнасилования, иные насильственные действия сексуального характера", - рассказали в Генпрокуратуре.

В конце сентября 2012 года руководитель организованной группы и его знакомый встретили на улицах Полоцка несовершеннолетнюю девушку, пригласили в кафе. Осознавая, что она может умереть от смеси нейролептиков с алкоголем, мужчины, тем не менее, предложили девушке такой напиток. В итоге она скончалась в квартире в Новополоцке, в которую доставлялось большинство жертв. Правоохранители разыскивали девушку как пропавшую без вести несколько лет - обвиняемые тщательно сокрыли следы убийства, захоронив тело в карьере в Полоцком районе.-0-