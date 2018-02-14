Уголовное дело о торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях направлено в суд

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Мингорсуд для определения подсудности уголовное дело о масштабной торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По материалам дела, две жительницы Минска создали в соцсетях, на сайтах и других ресурсах в интернете группы с наименованием "Маргаритка Маргаритка". Здесь они размещали информацию о продаже товаров народного потребления по ценам значительно ниже рыночных, заранее не намереваясь при этом выполнять принимаемые на себя обязательства.

С лета 2015 года по сентябрь 2016-го обвиняемые, введя в заблуждение покупателей, путем получения наличными, а также через перечисление на подконтрольные банковские счета противоправно завладели денежными средствами на общую сумму более Br1 млн 740 тыс., которыми распорядились по своему усмотрению. В ходе предварительного расследования установлено более 1,2 тыс. потерпевших.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-