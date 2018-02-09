Продавщицу несуществующих шуб в Витебске заключили под стражу

9 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске заключена под стражу обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве с шубами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи Витебского городского отдела СК продолжают расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, которая обвиняется в мошенничестве и растрате имущества.

Как сообщалось, в декабре 2016 года 23-летняя женщина, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по выплате рассрочки, которую оформила по ее просьбе знакомая в салоне связи, завладела мобильным телефоном, который потом сдала в ломбард. Эта же участь постигла и фотокамеру, которую мошенница взяла на время у знакомого. Полученные в ломбарде деньги обвиняемая растратила.

На этом витебчанка не остановилась. В конце прошлого года в подразделения СК стали поступать заявления от граждан о мошенничестве в интернете. На своих страницах в соцсетях женщина размещала объявления о продаже товаров, в основном меховых шуб. "Стоимость изделий была заманчивой, а на фотографиях красовались шубы из лисы, песца и др. Женщина не скрывала свои анкетные данные и номер мобильного телефона. Потенциальные покупатели вступали с ней в переписку, общались по телефону, договаривались о покупке, переводили деньги на карт-счет, который она указывала. Общая сумма, которой с июня прошлого года и до момента задержания завладела жительница Витебска, составила более Br4,6 тыс.", - рассказала Светлана Сахарова.

Cледователи допросили и признали потерпевшими 18 жителей страны, которые рассказали об обстоятельствах перечисления денег и взаимоотношениях с витебчанкой.

Свою вину в совершении указанных преступлений женщина отрицала, потерпевшим ущерб не возместила. "Она заявила, что сама стала жертвой знакомого, который предложил заработать таким способом в интернете. По ее словам, именно этому человеку она перечисляла основную сумму полученных от потерпевших денег. Выдвинутая версия тщательно проверена следствием, подтверждения она не нашла", - пояснила Светлана Сахарова.

В ходе очных ставок и иных следственных действий получены доказательства причастности обвиняемой к совершению мошеннических действий. Женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст.211 и ч.2 ст.209 (растрата имущества лицом, которому оно вверено, мошенничество, совершенное повторно) УК Беларуси.-0-