25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора издательства Белорусского Экзархата направлено в суд, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре Беларуси.

"Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Партизанского района г.Минска для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора издательства Белорусского Экзархата, занимавшего также пост председателя совета республиканского общественного объединения "Родители и учителя - за возрождение православного образования (ООО "РУВПО"), - говорится в сообщении.

Обвиняемому инкриминировано, что он с 1 сентября 2010 года по 17 октября 2014-го, используя свои служебные полномочия, завладел денежными средствами издательства на сумму Br1,2 млн. Он также незаконно внес объекты усадебно-паркового комплекса второй половины XVIII века в д. Семково Минского района в уставный фонд ООО "СЕО".

После государственной регистрации объекты недвижимости со статусом историко-культурной ценности в феврале 2012 года перешли в собственность названной коммерческой организации, в которой обвиняемый был основным учредителем и фактическим руководителем. При этом к ООО "СЕО" перешло и право постоянного пользования земельными участками площадью 37,8408 га, на которых располагался усадебно-парковый комплекс.

Сумма причиненного государству ущерба составила Br3,8 млн.

Кроме того, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, при ввозе на таможенную территорию Беларуси из Федеративной Республики Германия транспортных средств и иных товаров в адрес издательства и ООО "РУВПО" уклонился от уплаты Br212,6 тыс. таможенных платежей.

"Действия обвиняемого квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч. 4 ст. 210, уклонение от уплаты таможенных платежей по ч. 2 ст. 231, превышение служебных полномочий по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности бывшего должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве подразделений центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-