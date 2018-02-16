Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с лосем под Мостами

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мостовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК). Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 15 февраля около 21.00 на 54-м км автодороги Р51 Острино - Щучин - Волковыск вблизи деревни Пески Мостовского района. Управлявший автомашиной "Ауди А6" 42-летний мужчина столкнулся с внезапно выбежавшим на проезжую часть лосем. В результате аварии 18-летняя дочь водителя получила множественные телесные повреждения и скончалась на месте, сам водитель и его 13-летний сын с травмами различной степени тяжести госпитализированы в учреждение здравоохранения. Сбитое животное погибло на месте.

Под Мостами легковушка сбила лося: в результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка Серьезная авария произошла около 21.00 возле агрогородка Пески на автодороге Острино - Щучин - Волковыск. Перед автомобилем "Ауди" на проезжей части неожиданно появился лось. После столкновения с животным легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

В целях установления обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия следователями осмотрено место столкновения. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области приступили к производству судебно-медицинских, автотехнической и транспортно-трасологической экспертиз. Планируется проведение ряда следственных действий.

Дальнейшее выяснение обстоятельств произошедшего будут осуществлять следователи отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта управления Следственного комитета по Гродненской области.

Сообщается, что граждане, ставшие очевидцами произошедшего, могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (01515) 6-10-58, 8 (015) 72-40-21, 72-40-40 или 102.-0-