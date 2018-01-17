Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом в Речицком районе

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что примерно в 14.00 на 137-м километре автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении МАЗом. В результате ДТП ехавшие в легковом автомобиле жители Гомеля - водитель 1969 года рождения и два его пассажира - мужчина 1968 года рождения и женщина 1965 года рождения - скончались на месте происшествия.

В Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, погибли три человека Сообщение о ДТП поступило сегодня в 14.10. На трассе граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин столкнулись автомобиль "Шкода" и МАЗ, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.

"На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Сотрудники Речицкого РОСК совместно с сотрудниками Речицкого межрайонного отдела Госкомитета судэкспертиз провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначено проведение судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз. Для оказания практической помощи на место ДТП выезжали сотрудники областного следствия", - прокомментировала официальный представитель.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, обратиться Речицкий районный отдел СК по телефону (802340) 2-69-08.-0-