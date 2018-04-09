Уголовное дело возбуждено по факту гибели байкера в ДТП в Пружанском районе

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста в дорожно-транспортном происшествии, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла во второй половине дня 6 апреля. По данным следствия, житель Гродно 1986 года рождения управлял мотоциклом Yamaha. Он двигался по трассе Гродно - Ружаны - Ивацевичи. На 126-м км дороги мотоциклист при обгоне попутного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАЗ, за рулем которого находился 43-летней житель Волковысского района. В результате ДТП байкер получил несовместимые с жизнью травмы. Его 28-летняя пассажирка доставлена в больницу. Пружанским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств) УК.

Для установления причины смерти мотоциклиста и определения степени тяжести телесных повреждений пострадавшей женщины назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будут проведены автотехнические, транспортно-трасологическая экспертизы. Исследованиями займутся специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.-0-