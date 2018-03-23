Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Дрогичинском районе

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка под колесами поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел сегодня утром в районе железнодорожной станции Дрогичин-город. Под колеса поезда попал ученик девятого класса одной из школ райцентра. От полученных повреждений юноша скончался.

Подросток погиб под колесами поезда в Дрогичинском районе Несчастный случай произошел сегодня утром. Около 9.15 в Дрогичинский РОВД поступил звонок от диспетчера скорой помощи. Он сообщил, что дизель-поезд сообщением Брест-Лунинец сбил подростка 2002 года рождения.

Для установления причин смерти подростка следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Также для получения возможности проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.145 УК (доведение до самоубийства).

В УСК по Брестской области уточнили, что семья погибшего юноши характеризуется положительно.-0-