Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Дрогичинском районе

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка под колесами поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел сегодня утром в районе железнодорожной станции Дрогичин-город. Под колеса поезда попал ученик девятого класса одной из школ райцентра. От полученных повреждений юноша скончался.
Для установления причин смерти подростка следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Также для получения возможности проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.145 УК (доведение до самоубийства).
В УСК по Брестской области уточнили, что семья погибшего юноши характеризуется положительно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.946 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.415 BYN