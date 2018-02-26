Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, по чьей вине в ДТП в Минске тяжело пострадал ребенок

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, по чьей вине в ДТП в Минске тяжело пострадал четырехлетний ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

УСК по Минску в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. "Водитель водворен в изолятор временного содержания, с ним работают следователи. Подозреваемый не имел права управления транспортными средствами", - добавила она.

Следователи вместе со специалистами УГКСЭ по Минску и сотрудниками ГАИ провели осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая информация для установления обстоятельств ДТП, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

По предварительным данным, 25 февраля около 21.00 мужчина, двигаясь на автомобиле "Ситроен Ксантия" по ул. Горецкого, столкнулся со стоящим впереди на светофоре автомобилем "Лянча Каппа". В его салоне на заднем сидении находилась женщина вместе с 4-летней дочерью на руках. "В результате ДТП тяжело пострадала девочка, которая с различными травмами госпитализирована в учреждение здравоохранения. Водитель "Ситроена" после случившегося попытался скрыться, однако был задержан прохожими. При этом он оказал активное сопротивление мужчинам, пресекавшим его противоправные действия", - отметила официальный представитель УСК.

В ходе освидетельствования установлено, что задержанный пьян - более 3,6 промилле.

Следствие просит очевидцев произошедшего сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 033 333 67 19, 8 017 389 54 06 или в оперативно-дежурную службу УСК по Минску: 8 017 389 55 55.-0-

Фото УГКСЭ по г. Минску