Украинские медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Николаевом белорусов

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Украинские медики рассказали о состоянии белорусских граждан, пострадавших в аварии под Николаевом. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Трое из двенадцати пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему остаются в больницах Николаевской области. Пациентам провели операции, их состояние отслеживается. "В Кривоозерской районной больнице в реанимации остался один пострадавший. Состояние его улучшилось. Он уже самостоятельно передвигается. В Николаевской областной больнице находятся два человека. Состояние одного из них тяжелое, другого - средней степени тяжести", - рассказали в Кривоозерской районной больнице.

Еще девять пострадавших в аварии под Николаевом транспортировали в Гомель. Они прошли полное обследование в областной клинической больнице. Шесть человек отпущены домой, они будут продолжать амбулаторное лечение. Еще трое остались под наблюдением специалистов облбольницы. У пациентов зафиксированы переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны и ушибы.

"На данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии. Проводятся все необходимые медицинские обследования и назначения. Думаю, в скором времени они будут дома. Операции не показаны", - отметил врач Гомельской областной клинической больницы Александр Баранцов.

Как сообщалось, около пяти утра 20 июля произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан полицией. Он дает объяснения по поводу того, почему совершил остановку на проезжей части и не принял всех мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).-0-