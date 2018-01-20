Умерший в Минске кане-корсо был болен бешенством

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлено бешенство у павшей собаки породы кане-корсо, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

"Учитывая опасность заболевания бешенством, убедительно просим граждан, имеющих собак, провести вакцинацию непривитых животных, строго соблюдать правила содержания собак и кошек", - отметили в санэпидслужбе.

Животное было обнаружена 7 января во Фрунзенском районе города, затем передано в Слуцк или Слуцкий район Минской области. 11 января собаку нашли в Октябрьском районе столицы в границах улицы Кижеватова и пер.Корженевского. В случае, если домашний питомец контактировал с больным животным, специалисты рекомендуют показать его ветеринарному врачу и самим обратиться в поликлинику для решения вопроса о целесообразности иммунизации против бешенства.

"В целях профилактики бешенства необходимо не подходить и не гладить безнадзорных собак и кошек, при обнаружении животных с необычным или без причины агрессивным поведением - сообщить в ветеринарную службу. В случае получения травм, нанесенных животным или ослюнений кожи или слизистых, немедленно обратиться в учреждение здравоохранения", - отметили в санэпидслужбе.-0-