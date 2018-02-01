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Ущерб от деятельности групп "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях составил Br1,7 млн

Происшествия 01.02.2018 | 11:23

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая сумма ущерба от деятельности групп "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях составила Br1,7 млн, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Главное следственное управление СК завершает расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц Минска в совершенном мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по уголовному делу признано более 1,2 тыс. человек.

Мать и дочь создали в начале 2015 года в соцсетях группы под названием "Маргаритка Маргаритка". В них они предлагали приобрести различные товары по ценам гораздо ниже рыночных. При этом женщины изначально не собирались исполнять принятые на себя обязательства и хотели обманным путем завладеть чужими деньгами. "Для заказа надо было перечислить полную стоимость покупки на один из подконтрольных женщинам счетов. В большинстве случаев после перечисления денег товар до покупателей так и не доходил, - рассказали в СК, - Большинство потерпевших - жители Минска и Слуцка. При этом значительная их часть - молодые женщины-декретницы".

Публикация в соцсетях, касаемо деятельности группы, и пример переписки с одной из потерпевших.
Публикация в соцсетях, касаемо деятельности группы, и пример переписки с одной из потерпевших.

Как отмечают следователи, деятельность по продаже товаров в соцсетях младшая фигурантка начала еще в 2014 году. "В дальнейшем в милицию обратились около сотни пострадавших от ее действий. В 2015-м ей был вынесен приговор по статье "Мошенничество" - 4 года лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, т.к. во время следствия обвиняемая забеременела. Однако противоправные действия девушка возобновила совместно со своей матерью, зарегистрировав на нее фирму", - проинформировали в СК.

Активное содействие при расследовании уголовного дела следователям оказывали сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска и Слуцкого РОВД. Они на первоначальном этапе принимали заявления от пострадавших и фиксировали противоправные действия.

Следователи допросили более 1,2 тыс. потерпевших и 150 свидетелей, провели свыше 40 очных ставок. "Было направлено более 20 поручений об оказании правовой помощи в Россию. Их результаты были проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела, - рассказали в СК. - Были проведены компьютерно-технические экспертизы, экспертизы радиоэлектронных устройств, а также амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы".

Фигуранткам предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК Беларуси. Они заключены под стражу, на их имущество наложен арест. В ближайшее время планируется передача уголовного дела для направления в суд.-0-

Уголовное дело о торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях направлено в судУголовное дело о торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях направлено в суд
По материалам дела, две жительницы Минска создали в соцсетях, на сайтах и других ресурсах в интернете группы с наименованием "Маргаритка Маргаритка".

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Теги
мошенничество, Следственный комитет, социальные сети
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