23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка из нефтепровода произошла в Ивановском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Сегодня в 11.20 в МЧС поступило сообщение о падении давления в магистральном нефтепроводе "Мозырь-Брест" и обнаружении нефтяного пятна у д. Старые Кленки Ивановского района (Брестская область). "Прибывшие на место спасатели установили, что нефть разлилась на участке 30х120 м. Работники ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводят работы по сбору нефти с поверхности земли. Поврежденный участок отключен, - проинформировал Виталий Новицкий. - Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода. На месте работают аварийные бригады ОАО "Гомельтранснефть Дружба", техника МЧС задействована для обеспечения пожарной безопасности, спасатели ведут мониторинг обстановки. Причины произошедшего выясняются".-0-