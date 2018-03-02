В аварии в Лепельском районе погибли исполнительный директор и генсекретарь Белорусской федерации плавания

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автомобильной аварии в Лепельском районе, которая произошла 1 марта, погибли исполнительный директор Белорусской федерации плавания Жанна Исаеня и генеральный секретарь этой организации, член технического комитета FINA Татьяна Жукова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе федерации.

"Руководители спортивной организации возвращались с соревнований в Новополоцке. Сейчас БФП занимается похоронами женщин", - пояснили в федерации.

Как сообщала БЕЛТА, ДТП произошло 1 марта около 18.20 на 139-м километре автодороги Минск-Витебск. Geely выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом Krone. Водитель Volvo 50-летний житель Лиды не пострадал. В результате столкновения от полученных ран погибла 43-летняя пассажирка Geely, а 60-летняя водитель скончалась позже в учреждении здравоохранения.-0-