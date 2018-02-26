26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина погиб под колесами грузового поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Трагедия произошла сегодня в западном парке станции Барановичи-Центральные. Около 15.30 в дежурную часть поступило сообщение о гибели местного жителя 1986 года рождения. Мужчина бросился под грузовой поезд сообщением Гродно-Барановичи. Машинист принял меры экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался.
По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством.
По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят проверку.-0-
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