В Барановичах задержали мужчину, 25 раз звонившего с угрозами в экстренные службы

16 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Барановичах задержали мужчину, 25 раз звонившего в экстренные службы города с угрозами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную часть Барановичского ГОВД по телефону 102 поступил звонок от местного жителя, 1967 года рождения. Сотрудникам милиции мужчина сообщил, что неизвестные люди требуют от него Br150. "На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший наряд милиции. По прибытии правоохранителей мужчина дверь не открыл. В разговоре с сотрудниками милиции он вел себя неадекватно, высказывал намерения совершить суицид. Кроме этого, с телефона, принадлежащего заявителю, во все экстренные службы города поступило 25 звонков с различного рода угрозами", - рассказали в УВД.

В целях обеспечения безопасности, было принято решение эвакуировать жильцов дома - 11 человек. Кроме того, аварийные службы отключили в доме электричество и газ.

После неоднократных переговоров сотрудниками милиции были приняты меры по задержанию правонарушителя. "Специальными службами было проведено обследование жилых помещений дома, каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. Угрозы для жизни и здоровья жильцов нет", - подчеркнули в УВД.

По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы и причины произошедшего. Задержанный передан медицинским работникам.-0-