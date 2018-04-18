В Беларуси пресечена попытка контрабанды 318 кг гашиша

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии гашиша в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Наркотик общей массой 318 кг находился в специально оборудованном тайнике автомобиля, предназначенного для незаконного трафика.

"В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел по ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК Беларуси. Санкции статей предусматривают уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

Совместно с подразделениями наркоконтроля и противодействия торговле людьми МВД Беларуси будут проводиться дальнейшие мероприятия по изобличению лиц, причастных к организации международного канала поставки в страну особо опасного наркотического средства.-0-

Фото ГПК