9 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси задержан разыскиваемый по линии Интерпола иностранец. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задержан человек, который находится в розыске Интерпола за причастность к террористическим действиям, в том числе за убийство", - сказал Станислав Зась. Задержанный будет выдан соответствующим службам. Гражданином какой страны он является, Станислав Зась не уточнил.

Госсекретарь также прокомментировал меры, предпринимаемые для предотвращения попадания в Беларусь оружия из-за рубежа. Журналистов интересовала, в частности, граница с Украиной. Станислав Зась призвал не накалять ситуацию. По его словам, идет процесс нормального обустройства границы. "У нас работают пункты пропуска, и мы их не закрываем, а наоборот, улучшаем условия для людей, приезжающих с хорошими целями", - отметил он. Аналогичная работа ведется Украиной. Стороны совместными усилиями занимаются демаркацией белорусско-украинской границы.-0-