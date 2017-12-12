12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел в агрогородке Пограничный 11 декабря. "Около 14.00 в своем доме ранее судимый 60-летний мужчина в ссоре и после совместного распития спиртного облил бензином и поджег проживающую совместно 57-летнюю бывшую жену. Женщина была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство). Подозреваемый задержан", - проинформировали в МВД.-0-