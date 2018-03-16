В Березовском районе обнаружены останки исчезнувшего почти 20 лет назад мужчины

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский РОСК устанавливает обстоятельства исчезновения мужчины, останки которого были обнаружены 16 марта, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Белоозерска 1967 года рождения пропал без вести в 1999 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело, работа по которому не прекращалась на протяжении длительного периода времени. В результате следственных и иных процессуальных действий правоохранители вышли на 44-летнего жителя Белоозерска, который может располагать сведениями о безвестном исчезновении мужчины.

В ходе допроса в качестве свидетеля горожанин подтвердил, что был знаком с пропавшим без вести. Согласно его показаниям, в тот день в 1999 году они вместе употребляли спиртные напитки в его квартире. В какой-то момент знакомый упал и ударился головой о пол, в результате чего скончался. Мужчина, испугавшись, не сообщил о случившемся в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

"В целях установления точной причины смерти жителя Белоозерска и ввиду наличия повреждений на костных останках назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы. По результатам комплекса процессуальных действий и экспертных исследований следствием будет дана правовая оценка действиям свидетеля", - дополнил официальный представитель УСК.-0-