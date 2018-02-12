В Каменецком районе мужчина нашел в поле человеческие останки

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района обнаружил в поле фрагмент человеческих костных останков, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Вблизи деревни Рясна 11 февраля местный житель решил срезать путь по дороге на рыбалку через поле. "По словам мужчины, на костный фрагмент он наткнулся случайно, задев его ногой. О находке рыбак сообщил в правоохранительные органы", - отметили в ГКСЭ.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. Обнаруженный череп изъят. С целью установления давности захоронения назначена медико-криминалистическая экспертиза. Проводится проверка.

По информации местных жителей, в послевоенный период на территорию, где обнаружен костный фрагмент, свозили землю, на которой ранее располагалась местная церковь. Возможно, речь идет о захоронении священнослужителя.-0-