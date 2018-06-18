В Бобруйском районе пенсионерка в пьяном угаре зарезала своего сожителя

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области расследует уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.139 УК (убийство). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Вечером 16 июня тело мужчины 1969 года рождения с ножевым ранением было обнаружено в дачном доме, расположенном в д. Вербки Бобруйского района.

Следственно-оперативной группой установлено, что в процессе совместного распития спиртных напитков 64-летняя пенсионерка ножом нанесла своему сожителю проникающее ранение в область спины.

После произошедшего женщина сама же и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, в том числе мотив его совершения. В этих целях исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни подозреваемой и убитого", - сказала Оксана Соленюк.-0-