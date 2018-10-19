В Борисове семиклассник попал под машину

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 60-летний местный житель на Toyota Land Cruiser Prado сбил 12-летнего мальчика, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
ДТП произошло сегодня около 11.30 вблизи дома №102 по ул. Заводской. Учащийся одной из школ Борисова, семиклассник, внезапно выбежал на проезжую часть рядом с автомобилем. С переломом голени он госпитализирован в больницу. Водитель в момент аварии был трезв.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 22 октября по 7 ноября проводится профилактическая акция "Безопасные каникулы" - для предупреждения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних накануне и во время осенних школьных каникул.-0-
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