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В Борисове семиклассник попал под машину

Происшествия 19.10.2018 | 18:57
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 60-летний местный житель на Toyota Land Cruiser Prado сбил 12-летнего мальчика, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло сегодня около 11.30 вблизи дома №102 по ул. Заводской. Учащийся одной из школ Борисова, семиклассник, внезапно выбежал на проезжую часть рядом с автомобилем. С переломом голени он госпитализирован в больницу. Водитель в момент аварии был трезв.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 22 октября по 7 ноября проводится профилактическая акция "Безопасные каникулы" - для предупреждения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних накануне и во время осенних школьных каникул.-0-

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Теги
Борисов, ГАИ, ДТП, Минская область, подростки, травматизм
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