В Бресте 17-летний бесправник устроил ночные гонки от ГАИ

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17-летний пьяный бесправник устроил гонки по ночному городу, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

В дежурную часть ГАИ около часа ночи 29 сентября очевидцы сообщили, что по городу ездит микроавтобус Mercedes Sprinter, за рулем которого пьяный водитель. Наряд ДПС остановил автомобиль на улице Гоголя, чтобы проверить его физическое состояние и водительское удостоверение. Однако молодой человек нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование, неоднократно требовали остановки. Нарушитель их игнорировал и продолжал двигаться на большой скорости, нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Погоня была недолгой. В районе улиц Пушкинской - Папанина водитель был задержан.

За рулем микроавтобуса находился 17-летний местный житель. Помимо того, что он не имел права управления транспортными средствами, он оказался пьян - 1,3 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлены 10 административных протоколов.

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