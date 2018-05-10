В Бресте из магазина эвакуировали около 20 человек из-за бесхозного пакета

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из магазина в центре Бреста эвакуировали около 20 человек из-за бесхозного пакета, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
В 13.27 в дежурную часть по линии 102 от прохожих поступило сообщение, что возле магазина по проспекту Машерова лежит бесхозный пакет с коробкой внутри. На место происшествия незамедлительно выехали милицейский наряд и другие экстренные службы. Территория была оцеплена. Из здания магазина эвакуировали около 20 посетителей и работников.
Специалисты саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили. В пакете оказалась коробка с шоколадными батончиками.
По данному факту проводится проверка. Забывчивый сладкоежка разыскивается.-0-
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