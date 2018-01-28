В Бресте машина сбила школьника на зебре

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила 12-летнего школьника, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 27 января около 17.00 на Партизанском проспекте. Автомобилем Volkswagen Polo управлял пенсионер из Бреста, который вовремя не остановился и наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть.
Мальчика забрала скорая, с травмами он доставлен в детскую областную больницу.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.-0-
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