В Бресте машина сбила школьника на зебре

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила 12-летнего школьника, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 27 января около 17.00 на Партизанском проспекте. Автомобилем Volkswagen Polo управлял пенсионер из Бреста, который вовремя не остановился и наехал на ребенка, когда тот переходил проезжую часть.

Мальчика забрала скорая, с травмами он доставлен в детскую областную больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.-0-